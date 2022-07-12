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Зеленский счел неприемлемым решение Канады по турбине для «Северного потока»

Зеленский назвал «опасной уступкой» решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть в Германию отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток». Его слова передает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что такой шаг повлечет за собой множество проблем. В частности, он заявил, что Россия «никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы». Кроме того, глава государства выразил мнение, что исключения в вопросе антироссийских санкций могут быть опасными «не только для Украины, а для всех стран демократического мира».

В Киеве сочли решение «опасной уступкой»

Зеленский также счел решение Канады «абсолютно неприемлемым исключением из санкционного режима против России».
Он пояснил, что возврат турбины является «опасной уступкой», поскольку будет воспринят Москвой как «стимул для дальнейшего, более сильного давления».

Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это сейчас провоцируется

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Аналогичное мнение высказывал глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон. По его словам, это «очень плохой прецедент исключения из санкций».

В связи с произошедшим Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Канады. Украинское ведомство призвало Канаду одуматься и не возвращать ФРГ недостающую для работы газопровода турбину. В МИД также подчеркнули, что пересмотр решения позволит сохранить давление на Россию.

В свою очередь, посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер заявляла, что Канада находилась под давлением Украины по данному вопросу. «Несмотря на поддержку санкций, мы считаем, что не должны принимать санкции, которые навредят нам больше, чем России», — указала она.

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В Германии понадеялись на возобновление поставок газа

Возвращение Германии отремонтированной турбины Siemens для газопровода «Северный поток» ранее подтвердил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. Данное решение поддержали в США.

В свою очередь, вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России возобновятся после технического обслуживания трубопровода. «Возможность существует. Шанс, что этого не произойдет, тоже есть. Нам придется подождать и посмотреть», — сказал он. До этого он призывал Канаду выпустить турбины, чтобы российская сторона восстановила транзит в прежнем объеме.

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Ориентировочно, Оттава отправит турбину после 14 июля. Транспортировка может занять около двух недель. Таким образом, турбина прибудет в Россию после окончания технических работ на «Северном потоке», которые проводятся с 11 по 21 июля.

В июне «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций. Помимо невозвращенных Siemens агрегатов, трудности обусловлены также техническими неисправностями двигателей, которые обнаружил Ростехнадзор, и выработкой межремонтного ресурса ГПА. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня упала на 40 процентов.

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Ксения Назарова
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