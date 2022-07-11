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США поддержали отправку турбины для «Северного потока» в Германию

США поддержали решение Канады отправить турбину для «Северного потока» в Германию

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

США поддерживают решение правительства Канады отправить турбину для «Северного потока» в Германию. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты единодушны с союзниками и партнерами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности, сокращению нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и сохранению давления на Кремль. В связи с этим мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть Германии турбину [для перекачки] природного газа для использования в трубопроводе "Северный поток-1"», — сказано в публикации.

В июне «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций. В начале июля Канада согласилась вернуть турбину. Она может оправить ее ориентировочно после 14 июля.

ГПА, вероятно, отправят по морю сначала в Германию, а затем в Россию. Транспортировка займет около двух недель. Таким образом, турбина прибудет в Россию после окончания технических работ на «Северном потоке», которые проводятся с 11 по 21 июля.

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Анжелика Бережная
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