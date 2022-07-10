Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине возмутились решением Канады вернуть турбину для «Северного потока»

На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину «Газпрому» для «Северного потока»

Фото: Jens Büttner / Global Look Press

Решение канадских властей вернуть турбину «Газпрому» для работы «Северного потока» возмутило главу оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергея Макогона. Его слова приводит РИА Новости.

«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций», — заявил Макогон.

По его словам, действия Оттавы объясняются тем, что недостающая турбина позволит возобновить транзит газа в Германию. Благодаря этому жители Европы смогут накопить достаточное количество газа на зиму.

Глава ГТС также подчеркнул, что «Газпром» сможет увеличить газоснабжение «и без этой турбины», направив поток через Польшу и Украину.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил возврат Германии отремонтированной турбины Siemens для газопровода «Северный поток».

В середине июня «Газпром» заявил, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
На Украине возмутились решением Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Шеф-повар дала советы по приготовлению куриного шашлыка
Лучший россиянин драфта НХЛ объяснил отъезд в США
ФРГ предрекли крах из-за собственной политики
Стало известно об использовании СБУ соцсетей для ракетных ударов
Раскрыт фирменный салат Лукашенко
Шарапова намекнула на рождение первенца
В Думе прокомментировали вопрос о замене названия должности президента
Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при переизбрании Трампа
Бывший кандидат в президенты Франции назвала ошибку Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.