Сербия ответила Хорватии на запрет Вучичу посетить место казни тысяч сербов

Глава МВД Сербии Вулин заявил о введении особого режима контроля для хорватских дипломатов

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Белград вводит в отношении хорватских дипломатов особый режим контроля их передвижений на территории страны. Так сербские власти ответили на введение запрета о посещении места казни тысяч сербов. Об этом сообщает ТАСС.

«С сегодняшнего дня все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля», — анонсировал министр.

Вулин рассказал о решении властей Хорватии запретить президенту Сербии Александру Вучичу посещать лагерь смерти Ясеновац, который был создан хорватскими фашистами-коллаборантами. «Президенту Александару Вучичу запрещено посетить [концлагерь] Ясеновац, внуку жертвы Ясеноваца не разрешено поклониться памяти сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган. Сегодняшние [хорватские] фашисты — члены ЕС, не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», — резюмировал он.

О новом скандале между Белградом и Загребом ранее заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. По ее словам, конфликт вызван отказом Хорватии разрешить президенту Сербии посетить мемориал на месте бывшего хорватского концлагеря Ясеновац, в стенах которого в годы Второй мировой войны погибли тысячи сербов.

«Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения (...). Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», — заявила глава сербского кабмина.