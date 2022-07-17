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В США назвали опасность гонки с Россией и Китаем для американской демократии

Foreign Affairs: США приносят демократию в жертву ради соперничества с Россией и Китаем

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В гонке за лидерство с Россией и Китаем США приносят в жертву демократические ценности. Такую опасность противостояния великих держав назвали журналисты издания Foreign Affairs.

Авторы материала указывают, что мнение американского истеблишмента о том, что конфликт между великими державами является чистым благом для Соединенных Штатов, вытекает из искаженного прочтения истории холодной войны. С одной стороны, соперничество с СССР действительно инициировало принятие многих важных законодательных актов, а также подтолкнуло к развитию инноваций, однако оно же оказало пагубное воздействие на свободу слова, расовое и экономическое равенство и демократический плюрализм.

Журналисты приходят к выводу, что демократические ценности стали главной ценой противостояния с Китаем и Россией. В качестве примера отмечается, что в США усилились ксенофобские атаки на русских и китайских иммигрантов. «Это тревожный отголосок расистской исключительности времен холодной войны», — говорят авторы статьи.

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Отмечается, что неспособность объективно оценить холодную войну сделала США неподготовленными к рискам, которые соперничество великих держав представляет для современного демократического общества. Администрация президента Джо Байдена считает, что это соперничество пойдет на пользу американскому среднему классу и всему миру, но в действительности оно идет на пользу лишь лидеру Китая Си Цзиньпину.

В связи с этим журналисты издания советуют американским политикам пересмотреть приоритеты в сторону заботы о собственных гражданах и отказаться от убеждения, что любые меры государственной социальной поддержки носят коммунистический характер.

16 июля президент США Джо Байден заявил, что страна не уступит лидерство на Ближнем Востоке России или Китаю. Он указал, что Вашингтон не намерен оставлять после себя вакуум, который тут же займут Пекин или Москва.

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Алина Гончарова
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