Дербенту подарили сертификат на тома библиотеки Сбера

Герман Греф подарил Дербенту сертификат на 100 томов библиотеки Сбера

На торжественной церемонии открытия нового фонтанного комплекса в Дербенте президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подарил библиотеке города сертификат на 100 томов библиотеки Сбера.

Библиотека Сбера — это уникальная коллекция изданий мировых бестселлеров по актуальным темам для непрерывного обучения. 12 лет назад Герман Греф выбрал несколько книг, прочитать которые он рекомендовал топ-менеджерам банка. Эти книги и положили начало корпоративной библиотеке. В 2021 году вышел юбилейный, 100-й том библиотеки, который состоит из кратких представлений всех книг, вышедших ранее.

Здание новой библиотеки Дербента расположено на исторической площади с фонтанным комплексом в парке им. Низами Гянджеви в Дербенте, реконструкция которого состоялась при финансовом участии Сбера. Парк находится в центре Дербента и является самым большим в городе: на его территории расположены древняя крепостная стена и ворота Киямат-капы, которые были созданы в IХ−Х веках.

Сбер подарил городу также светомузыкальный фонтан общей площадью 4715 квадратных метров. Он является крупнейшим в России.

