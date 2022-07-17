Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Дербенту подарили сертификат на тома библиотеки Сбера

Герман Греф подарил Дербенту сертификат на 100 томов библиотеки Сбера

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На торжественной церемонии открытия нового фонтанного комплекса в Дербенте президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подарил библиотеке города сертификат на 100 томов библиотеки Сбера.

Библиотека Сбера — это уникальная коллекция изданий мировых бестселлеров по актуальным темам для непрерывного обучения. 12 лет назад Герман Греф выбрал несколько книг, прочитать которые он рекомендовал топ-менеджерам банка. Эти книги и положили начало корпоративной библиотеке. В 2021 году вышел юбилейный, 100-й том библиотеки, который состоит из кратких представлений всех книг, вышедших ранее.

Здание новой библиотеки Дербента расположено на исторической площади с фонтанным комплексом в парке им. Низами Гянджеви в Дербенте, реконструкция которого состоялась при финансовом участии Сбера. Парк находится в центре Дербента и является самым большим в городе: на его территории расположены древняя крепостная стена и ворота Киямат-капы, которые были созданы в IХ−Х веках.

Сбер подарил городу также светомузыкальный фонтан общей площадью 4715 квадратных метров. Он является крупнейшим в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шаповалова
Обсудить
Последние новости
В Совфеде прокомментировали угрозы Киева атаковать Крымский мост
Тренер сборной России отреагировал на гибель биатлониста на Камчатке
Стало известно о местонахождении Лаймы Вайкуле
Намерение Байдена переизбраться оценили
Левандовски попрощался с «Баварией»
Дербенту подарили сертификат на тома библиотеки Сбера
В Греции разбился украинский самолет с сербской оборонной продукцией
Один человек пострадал в конфликте со стрельбой в Москве
В Германии заявили о невозможности пережить зиму без российского газа
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.