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Блогерши попробовали дешевое средство для роста волос и удивились результату

Блогерши Ямиханна и Рапье ускорили рост волос с помощью старинного средства из риса и воды

Фото: @moniquemrapier / Tiktok

Блогерши попробовали старинный рецепт средства для ускорения роста волос из дешевых ингредиентов и удивились результату. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что в сети TikTok распространился метод, с помощью которого женщины из китайской деревни Хуанлу отращивают аномально длинные волосы. Для приготовления упомянутого средства необходимо залить несколько ложек риса проточной водой и дать настояться, предварительно поместив в емкость с распылителем. Утверждается, что данный состав можно использовать в качестве маски или кондиционера для волос.

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Так, юзерша Ямиханна (фамилия неизвестна) с никнеймом yamihanna утверждает, что с использованием рисовой воды ее волосы стали расти в среднем на пять сантиметров в месяц. Блогерша Моник Рапье с никнеймом moniquemrapier отметила улучшение качества и внешнего вида локонов.

Тем не менее лайфхак подошел не всем. Некоторые пользователи сети заметили, что их волосы стали более ломкими. Считается, что метод подходит лишь для обладательниц пористых волос, структура которых лучше впитывает влагу и масла.

В июне австралийская блогерша с двухметровыми волосами назвала лучший способ, который помогает ей ускорить их рост. Для этого она использует масло розмарина и делает массаж кожи головы с помощью расчески с заостренными зубцами. После процедуры она собирает локоны и надевает шелковый тюрбан.

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Полина Гераскина
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