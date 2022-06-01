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Блогерша с двухметровыми волосами назвала способ ускорить их рост

Австралийская Рапунцель назвала масло розмарина лучшим способом для ускорения роста волос

Кадр: Aussie Rapunze / YouTube

Популярная в соцсетях блогерша с двухметровыми волосами назвала лучший способ, который помогает ей ускорить их рост. На видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание Daily Mail.

В начале ролика 23-летняя девушка, известная в сети как Австралийская Рапунцель, наносит на кожу головы масло розмарина. Затем она берет щетку с заостренными зубцами и делает массаж головы. По словам блогерши, масло розмарина способствует активному ускорению роста волос, стимулирует кровообращение и обладает противовоспалительными свойствами.

На последующих кадрах юзерша укладывает локоны в низкий пучок и надевает шелковый тюрбан. Девушка отметила, что данную процедуру она проделывает ежедневно перед тем, как лечь спать, чтобы избежать ломкости волос.

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Помимо этого, она продемонстрировала метод избавления от жирности волос. «Если у вас очень жирные волосы, возможно, вы неправильно используете шампунь», — заявила Рапунцель. Девушка объяснила зрителям, что продукт не нужно наносить на корни волос. Вместо этого она растерла его между ладонями до образования пены и распределила по всей длине прядей. По ее словам, упомянутый способ помогает тщательно вымыть скопившуюся грязь.

После мытья головы шампунем автор видео посоветовала отжимать лишнюю воду с кончиков волос. «Таким образом вы позволите полезным компонентам в составе кондиционера лучше проникнуть в структуру ваших прядей, чтобы сделать их мягкими и шелковистыми», — пояснила она и отметила, что смывает средство только через три минуты после нанесения. В заключение блогерша рассказала, что предпочитает сушить волосы естественным путем, который занимает от трех до четырех часов.

В феврале Австралийская Рапунцель перечислила прически, которые не наносят вреда волосам. В ее список вошли низкий хвост, длинные одинарные косы и пучки, собранные посредством невидимок.

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Мария Винар
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