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Блогерша с двухметровыми локонами перечислила безопасные для волос прически

Австралийская Рапунцель считает, что низкий хвост и одинарная коса не вредят волосам

Фото: @theaussierapunzel / Tiktok

Популярная в соцсетях блогерща перечислила прически, которые не наносят вреда волосам. Соответствующее видео появилось в TikTok.

На размещенных в сети кадрах девушка с двухметровыми волосами, известная как Австралийская Рапунцель, запечатлена в дуэте с пользовательницей под никнеймом jo_punze, которая также является обладательницей длинных локонов. Первой из безопасных, по их мнению, причесок стал низкий хвост, который тиктокерши собрали с помощью мягкой тканевой резинки.

Затем обе девушки продемонстрировали длинные одинарные косы, при этом австралийка отметила, что ложится спать именно с такой прической. Наконец, блогерши свернули косы в аккуратные пучки и закрепили их с помощью невидимок. По словам Рапунцель, таким образом она собирает волосы в ветреные дни или во время занятий спортом.

Зрители оценили предложенные прически и поблагодарили юзершу в комментариях. «Ты спасла мои волосы! Я очень благодарна. Теперь они здоровые и быстрее растут», «Вау, вы так похожи!», «Какие красивые, сияющие и мягкие волосы», «Спасибо!» — высказывались они.

В декабре Австралийская Рапунцель раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос. Она предупредила зрителей, что нельзя наносить шампунь сразу на корни. По ее словам, продукт следует сначала растереть в ладонях и только после этого распределить по всей длине.

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Айсель Эюбова
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