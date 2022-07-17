Минобороны отчиталось об уничтожении 200 бойцов ВСУ под Харьковом

ВКС России уничтожили 200 бойцов ВСУ и десять единиц бронетанковой техники под Харьковом

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и более десяти единиц бронетанковой техники в городе Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в результате высокоточных ударов по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады было уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения.

16 июля российские ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Николаеве. Также ударом было ликвидировано 13 единиц бронированной и автомобильной техники. В Минобороны сообщили, что другим ударом ВКС фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ, которая действовала на северском направлении.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.