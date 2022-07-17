Медведев поддержал идею приравнять детей Сталинграда к блокадникам

Медведев поддержал идею ввести для детей Сталинграда федеральные льготы как у блокадников

Необходимо ввести для детей Сталинграда такие же федеральные льготы, как у жителей блокадного Ленинграда и защитников Севастополя, призвал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

С просьбой приравнять детей Сталинграда к блокадникам на встрече в Волгоградской области выступил ветеран Великой Отечественной войны. «Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать», — сказал Медведев.