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Медведев поддержал идею приравнять детей Сталинграда к блокадникам

Медведев поддержал идею ввести для детей Сталинграда федеральные льготы как у блокадников

Фото: Globallookpress.com

Необходимо ввести для детей Сталинграда такие же федеральные льготы, как у жителей блокадного Ленинграда и защитников Севастополя, призвал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

С просьбой приравнять детей Сталинграда к блокадникам на встрече в Волгоградской области выступил ветеран Великой Отечественной войны. «Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать», — сказал Медведев.

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Алина Гончарова
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