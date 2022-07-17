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На выезде из Латвии в Россию образовалась очередь из 1,2 тысячи грузовиков

На границе Латвии и России образовалась очередь из 1,2 тысячи грузовых фур

Фото: Dirceu Portugal / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На выезде из Латвии в Россию образовалась очередь из фур, в которой насчитывается более 1,2 тысячи машин. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 17 июля, Служба государственных доходов Латвии сообщила, что 1250 грузовиков ожидают пропуск на границе. Известно, что время в очереди может составить до шести суток.

Кроме того, около 350 транспортных средств простаивают на выезде из Латвии в Белоруссию. Сообщается, что латвийские таможенные службы рассчитывали на сокращение допустимых для ввоза категорий товаров из-за санкций, что позволило бы избежать очередей, однако этого не произошло.

18 июня стало известно, что Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза. Глава области Антон Алиханов сообщил, что в их числе строительные материалы, цемент и металлы.

Ранее в июле Литва отказалась создавать «зеленые коридоры» для транзита в Калининград, несмотря на предложения Еврокомиссии. По словам советника президента республики Аста Скайсгирите, данное решение было продиктовано общеевропейскими санкциями. Кроме того, чиновница отвергла идею о переговорах с Москвой на этот счет.

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Полина Гераскина
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