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Узбекистан опроверг информацию о ракетных обстрелах

В Минобороны Узбекистана опровергли сообщения об обстреле со стороны Афганистана

Фото: Abror Kurbonmuratov / Reuters

Сообщения о ракетных обстрелах со стороны Афганистана не соответствует действительности, ситуация на границе остается стабильной. Информацию об артиллерийских ударах опровергли представители пресс-службы Минобороны Узбекистана.

«В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что на территорию страны попало пять реактивных снарядов из Афганистана. По данным ведомства, снаряды не взорвались, человеческих жертв и разрушений инфраструктуры удалось избежать. Также сообщается, что саперы обезвредили снаряды. На данный момент соседние страны устанавливают причины появления снарядов на пограничной территории.

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Дмитрий Сотак
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