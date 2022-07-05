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Пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана из соседней страны

МИД Узбекистана: пять реактивных снарядов упало на территорию страны из Афганистана

Фото: Uzbekistan Defense Ministry / Getty Images

На территорию Узбекистана попало пять реактивных снарядов из Афганистана. Об этом сообщает МИД Узбекистана, передает ТАСС.

По данным ведомства, снаряды не взорвались, человеческих жертв и разрушений инфраструктуры удалось избежать. Также сообщается, что саперы обезвредили снаряды.

На данный момент соседние страны устанавливают причины появления пяти снарядов на пограничной территории Узбекистана.

В министерстве сообщили, что незначительный ущерб нанесен четырем частным домам.

В мае узбекские пограничники застрелили трех человек на границе с Киргизией, ведомство не привело детального описания случившегося. После этого в Киргизии нашли очередной подземный тоннель для провоза контрабанды, ведущий в соседний Узбекистан.

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Алевтина Запольская
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