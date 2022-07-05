Пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана из соседней страны

МИД Узбекистана: пять реактивных снарядов упало на территорию страны из Афганистана

На территорию Узбекистана попало пять реактивных снарядов из Афганистана. Об этом сообщает МИД Узбекистана, передает ТАСС.

По данным ведомства, снаряды не взорвались, человеческих жертв и разрушений инфраструктуры удалось избежать. Также сообщается, что саперы обезвредили снаряды.

На данный момент соседние страны устанавливают причины появления пяти снарядов на пограничной территории Узбекистана.

В министерстве сообщили, что незначительный ущерб нанесен четырем частным домам.

В мае узбекские пограничники застрелили трех человек на границе с Киргизией, ведомство не привело детального описания случившегося. После этого в Киргизии нашли очередной подземный тоннель для провоза контрабанды, ведущий в соседний Узбекистан.