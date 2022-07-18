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Инфляцию назвали неизбежной

Глава Goldman Sachs Соломон назвал инфляцию в глобальной экономике неизбежной

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Глава инвестбанка Goldman Sachs Дэвид Соломон назвал инфляцию неизбежной и глубоко укорененной в мировой экономике. Его слова приводит CNBC.

«Мы видим, что инфляция глубоко укоренилась в экономике, и что необычно в этот конкретный период, так это то, что как спрос, так и предложение находятся под влиянием экзогенных событий, а именно пандемии и… [спецоперации] на Украине», — отметил Соломон.

При этом, по словам Соломона, активная борьба с инфляцией со стороны центробанков по всему миру, повышающих ставки, может оказать на глобальную экономику еще более сильное негативное влияние за счет волатильности цен на многих рынках.

Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики способно подорвать «корпоративное доверие» и потребительскую активность в экономике, считает Соломон. При этом он отметил, что его подчиненные из Goldman Sachs прогнозируют замедление инфляции к концу года, в то время как клиенты из числа крупных компаний говорят о продолжающихся логистических проблемах.

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Платон Щукин
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