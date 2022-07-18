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Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с украинской военной разведкой россиян

Хакеры RaHDit передали спецслужбам данные о россиянах, сотрудничающих с разведкой Украины

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Российская хакерская группировка RaHDit выявила граждан России, сотрудничающих с украинской военной разведкой. Об этом рассказал один из членов группировки, передает РИА Новости.

В документах фигурируют 2,5 тысячи человек. В частности, там содержатся криминальные характеристики служащих Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Среди них есть наркозависимые, а также судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

Как рассказал собеседник агентства, хакеры передали данные спецслужбам. «Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела», — добавил он.

Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться

Группировка RaHDit

Хакеры уже публиковали данные о сотрудниках ГУР

11 июля группировка RaHDit выложила на сайте «Немезида» данные о сотрудниках ГУР, а также связанных с ним лиц. При этом там заявили, что не будут публиковать информацию о несовершеннолетних родственниках сотрудников украинских разведчиков.

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До этого RaHDit также публиковали информацию об одной тысяче разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве.

1 июня хакеры выложили в сеть личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Среди них встречаются те, кто увлекается азартными играми, посещает свингерские вечеринки, а также имеет ЛГБТ-наклонности. Некоторые работники были судимы за незаконное употребление и приобретение наркотиков.

RaHDit также получили доступ к данным о действиях украинской армии

12 июля участник RaHDIt рассказал, что офис президента Украины Владимира Зеленского «помог» в пленении большой группы украинских войск под Мариуполем. По словам хакера, речь шла о ситуации, когда представители украинского генштаба предлагали отступить из города и вывести войска, однако им запретили это делать. «В результате чего на "Азовсталь", кроме самого националистического батальона "Азов", туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было», — сказал он.

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До этого RaHDIt совместно с украинской группировкой «Берегини» получили секретные оперативные документы о решениях украинской армии и ситуации в зоне боевых действий. Хакеры отметили, что получают «очень большие массивы данных», однако «не могут раскрыть все карты» в настоящее время.

Кроме того, представитель группировки раскрыл данные о потерях ВСУ с начала спецоперации на Украине. По его словам, этот показатель «действительно очень высокий, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики». Всего украинская армия в ходе спецоперации потеряла не менее 50-70 тысяч человек, рассказал хакер.

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Марина Совина
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