Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСИН прокомментировала самоубийство проректора РТА в СИЗО

В УФСИН заявили об отсутствии признаков насильственной смерти у проректора РТА Керефова

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники УФСИН по Московской области прокомментировали гибель проректора Российской таможенной академии (РТА) Залима Керефова — они пояснили, что признаков насильственной смерти у него не обнаружено. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

18 июля стало известно о самоубийстве Керефова. В оставленной им предсмертной записке он раскаивается в содеянном.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц СИЗО Ногинска из-за самоубийства проректора. Его тело было обнаружено 16 июля в одиночной камере.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, также допрошены сотрудники СИЗО. Оттуда изъяты должностные инструкции и постовая ведомость для установления виновных, допустивших смерть заключенного.

8 июля ФСБ раскрыла подробности уголовного дела, фигурантом которого стал проректор. Он, в частности, занимался администрированием пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в даркнете. Керефов использовал служебный компьютер и через криптографические интернет-мессенджеры закупал наркотики, вел деловые переговоры с покупателями насчет приобретаемых доз и курировал доставку закладок, осуществляемую курьерами.

Трое сотрудников РТА признались в покупке у Керефова запрещенных веществ для личного потребления. В результате обысков в служебных кабинетах вуза по месту жительства его сотрудников и в нарколаборатории изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры. Также у них нашли семь миллионов рублей и 31 тысячу долларов.

Наркотики производились на высокотехнологичном лабораторном оборудовании с использованием химического реактора.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили об изменившихся условиях для ведения переговоров с Украиной
40-летний Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»
Плывущие машины по центру российского города после ливня попали на видео
В ДНР рассказали о возможных контрибуциях с Украины и Запада
Актер «Уральских пельменей» рассказал о неудавшемся бизнесе
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по военным объектам ВСУ
Путин попросил разобраться с компенсацией денег за отмененные туры
ФСИН прокомментировала самоубийство проректора РТА в СИЗО
Путин придумал простой способ развивать технологии в России
Европе назвали способ запастись газом к трудной зиме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.