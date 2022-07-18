Практикующий психолог посоветовала перестать жалеть себя

Психолог Александра Болдина посоветовала перестать жалеть себя

Практикующий психолог и тренер по стрессоустойчивости Александра Болдина посоветовала перестать жалеть себя, попадая в новые условия. Свое мнение она изложила в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Жалость к себе — это крик о помощи и ожидание кого-то сильного и умного, кто придет и спасет», — объяснила психолог. Однако даже чужие советы и решения со стороны, по ее словам, вряд ли устроят человека настолько, что он захочет выстраивать свою жизнь на их основании. Болдина уверена: люди, которые жалеют себя, находятся в «детской позиции». «А это означает беспомощность, невозможность принимать решения, отсутствие ответственность за свою жизнь», — предупредила она.

Психолог объяснила, что человек не так беспомощен, как ему может казаться. Люди, по ее словам, недооценивают значимость пусть небольших, но собственных решений в жизни. «Вы отменяете звонок по скайпу, если у вас нет интернета. Вы вызываете эвакуатор, если у вас посреди дороги заглохла машина. Наша жизнь состоит из микро- и макроадаптаций, и вы точно умеете справляться с возникающими сложностями», — заявила Болдина.

Эксперт отметила, что жалость к себе в новых условиях возникает потому, что человек теряет «почву под ногами». «И лучший способ эту почву нащупать — обратить внимание на то, что осталось неизменным», — подчеркнула она. Это могут быть любимые фильмы или общение с кругом близких людей, способные, по ее мнению, стать основанием, от которого можно оттолкнуться и «начать строить новую реальность, в которой будет уже не так страшно».

До этого психолог Татьяна Туровская назвала способы выйти из длительного стресса своими силами. По ее словам, с этой проблемой поможет справиться дыхательная гимнастика и хороший отдых.