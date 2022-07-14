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Россиянам назвали способы выйти из длительного стресса своими силами

Психолог Туровская: справиться со стрессом помогут дыхательная гимнастика и хороший отдых

Фото: Kayla Koss / Unsplash

Справиться с длительным стрессом своими силами помогут дыхательная гимнастика и хороший отдых, сказала психолог Татьяна Туровская. Способы выйти из тяжелого эмоционального состояния специалистка назвала россиянам в беседе с изданием «Ульяновская правда».

В первую очередь психолог посоветовала не забывать о психологической гигиене: для сохранения ментального здоровья важно переключаться с рабочих задач и различных проблем на отдых. Для того чтобы быстро успокоиться в острой стрессовой ситуации на работе или дома, она рекомендовала ненадолго выйти из помещения и сделать дыхательную гимнастику.

Не стоит забывать и о регулярном удовлетворении базовых потребностей, продолжила Туровская. Не забывать поесть, вовремя принимать душ, ложиться спать хотя бы примерно в одно время — по ее словам, каждое из этих простых действий поможет начать нервничать меньше.

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Важна для восстановления ментального здоровья и физическая активность, считает специалистка. «Многие получают хороший эффект от йоги. Кто-то занимается в тренажерном зале, и это тоже здорово. В любом случае нужно работать с организмом, потому что стресс живет в теле, и от гормонов стресса нужно освобождаться», — добавила она.

Если же меры первой помощи не оказали должного эффекта и перезагрузка не помогла, Туровская настоятельно рекомендовала обратиться за профессиональной помощью: невролог, психотерапевт или психиатр при необходимости подберут соответствующую терапию, в том числе медикаментозную.

Ранее психолог Денис Хакимов поделился простыми советами, которые помогут улучшить память. В частности, специалист рекомендовал постоянно держать себя в ментальном тонусе, так как мозг требует регулярной тренировки. Помогут в этом учеба, повышение профессиональной коммуникации, разгадывание кроссвордов и несложные упражнения.

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Наталья Обрядина
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