Аналитик Бакби заявил, что уничтожение ВС России HIMARS является плохой новостью для НАТО

Британский аналитик и писатель Джек Бакби в статье для портала 19fortyfive заявил, что уничтожение российскими Вооруженными силами (ВС) реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе является плохой новостью для НАТО.

Как отмечает Бакби, новость об уничтожении российскими военными этих вооружений появилась на фоне наращивания Украиной использования вооружений стандарта НАТО, в том числе нескольких HIMARS, которые в последние недели Вашингтон поставлял Киеву.

По его оценке, удары являются позитивным событием для российских военных, и одновременно плохой новостью для Украины. Бакби напомнил, что США уже поставили Украине восемь систем HIMARS и в ближайшем будущем планируют поставить еще четыре.

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал недостаток систем HIMARS. Он обратил внимание на то, что они отличаются небольшой дальностью, что делает их уязвимыми. Пока американцы дали Украине для них только ракеты GMLRS с досягаемостью в 70–80 километров. Для поражения ими целей в тылу приходится выдвигать машины близко к линии фронта, где их могут обнаружить», — сообщил Болтенков. Однако ситуацию может усложнить передача Киеву тактических ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров, заметил он.