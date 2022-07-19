Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британский аналитик заявил о плохой новости для НАТО из-за HIMARS

Аналитик Бакби заявил, что уничтожение ВС России HIMARS является плохой новостью для НАТО

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Британский аналитик и писатель Джек Бакби в статье для портала 19fortyfive заявил, что уничтожение российскими Вооруженными силами (ВС) реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе является плохой новостью для НАТО.

Как отмечает Бакби, новость об уничтожении российскими военными этих вооружений появилась на фоне наращивания Украиной использования вооружений стандарта НАТО, в том числе нескольких HIMARS, которые в последние недели Вашингтон поставлял Киеву.

По его оценке, удары являются позитивным событием для российских военных, и одновременно плохой новостью для Украины. Бакби напомнил, что США уже поставили Украине восемь систем HIMARS и в ближайшем будущем планируют поставить еще четыре.

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал недостаток систем HIMARS. Он обратил внимание на то, что они отличаются небольшой дальностью, что делает их уязвимыми. Пока американцы дали Украине для них только ракеты GMLRS с досягаемостью в 70–80 километров. Для поражения ими целей в тылу приходится выдвигать машины близко к линии фронта, где их могут обнаружить», — сообщил Болтенков. Однако ситуацию может усложнить передача Киеву тактических ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров, заметил он.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили Китаю последствиями за обход антироссийских санкций
Россия отвергла обвинения Запада в глобальном продовольственном кризисе
Европе предрекли «энергетический шторм»
Доктор Мясников оценил эффективность вакцинации против коронавируса
В Европарламенте раскрыли сроки введения седьмого пакета санкций против России
Фото 47-летней звезды «Отчаянных домохозяек» в плавках восхитило фанатов
В США заявили об увеличении производства оружия втрое
Миллионы российских пенсионеров получат надбавку к пенсии
Человек погиб в результате стральбы в центре Парижа
США понадеялись на увеличение объемов добычи нефти Саудовской Аравией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.