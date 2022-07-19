Суд отказал в жалобе на приговор осужденному на девять лет полицейскому

Воронежский суд отказал в жалобе на приговор осужденному на девять лет экс-полицейскому

Воронежский областной суд отказал в жалобе на приговор осужденному на девять лет строгого режима замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления регионального ГУ МВД Александру Чалому. Об этом сообщает РИА Воронеж.

По данным агентства, Чалого осудили за взяточничество: бывший высокопоставленный полицейский получил две взятки на общую сумму четыре миллиона рублей. В одном случае он обещал выдать разрешение на уборку подсолнечника арендатору земельного участка. На этот участок наложил арест сам Чалый. Кроме того, за эту сумму фигурант обещал прекратить уголовное преследование фермера. Услуги полицейский оценил в три миллиона рублей, деньги передавались через посредника осенью 2018 года. Сотрудники региональной ФСБ задержали Чалого с поличным.

В ходе расследования этого случая вскрылась еще одна взятка на сумму миллион рублей. Взятка касалась непривлечения к уголовной ответственности жителя Воронежа, который вел юридическое сопровождение сделок по аренде вышеупомянутого земельного участка. В конце 2018 года фигуранта уволили из полиции.

В декабре 2021 года суд первой инстанции признал экс-полицейского виновным во взяточничестве — Александру Чалому дали девять лет строгого режима и штраф в 3,5 миллиона рублей, лишили его права занимать должности в правоохранительных органах в течение восьми лет. Теперь областной суд оставил жалобы стороны защиты без удовлетворения, а приговор — без изменений.