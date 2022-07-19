Биолог заподозрила у коронавируса новую опасную мутацию

Биолог Баранова заподозрила у COVID-19 опасную мутацию из-за обнаружения вируса у лебедя

У коронавируса может появиться новая опасная мутация в случае, если его обнаружили у лебедей. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в Telegram-канале.

«А вот это уже серьезный расколбас. Куры недалече, а также перелетные», — написала биолог.

Она заподозрила, что сам факт заражения COVID-19 может быть недостоверен, и предположила, что на птицу «просто туристы начихали».

О том, что у лебедей обнаружили коронавирус, написал врач Александр Соловьев в Telegram. Он сообщил, что случай заражения зафиксирован в провинции Цзянси в Китае.

Ранее новый вид коронавируса нашли у европейских полевок. Ученые Уппсальского университета отловили около 260 полевок и обнаружили, что неизвестный ранее вирус находился в организме 3,4 процента животных.