У европейских полевок нашли новый вид коронавируса

В Уппсальском университете выявили новый вид коронавируса среди шведских рыжих полевок

Ученые Уппсальского университета в Швеции выявили новый коронавирус, хозяевами которого являются рыжие полевки Myodes glareolus. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Viruses.

В период с 2015 по 2017 год исследователи отловили около 260 полевок в районе Гримсе в графстве Эребру и проверили их на наличие коронавируса с помощью методов РНК-секвенирования. Ученые обнаружили, что неизвестный ранее вирус находился в организме 3,4 процента животных. Такой результат позволяет предположить, что патоген широко распространен среди этого вида шведских грызунов.

В отличие от коронавирусов SARS-CoV и MERS, которые происходят от летучих мышей, сезонные коронавирусы, такие как HCoV-OC43 и HCoV-HKU1, по-видимому, распространились среди людей благодаря грызунам, таким как крысы, мыши и полевки. Найденный патоген, названный вирусом Гримсе, принадлежит к роду бета-коронавирусов, к которым также относятся опасные для человека штаммы. Филогенетический анализ показывает, что вирус Гримсе относится к подлинии эмбековирусов, в которую также входит вызывающий ОРВИ у человека OC43.

Известно, что грызуны являются переносчиками нескольких зоонозных патогенов, например, хантавирусов и возбудителей туляремии. Эти животные играют ключевую роль в распространении инфекционных заболеваний, резкий рост которых наблюдается в последние годы. Рыжая полевка является самым часто встречающимся видом грызунов в Европе. Предыдущие исследования выявили еще несколько коронавирусов, циркулирующих среди Myodes glareolus в Великобритании, Польше, Франции и Германии.