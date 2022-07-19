Эколог заявил о переставшей «быть зеленой» Европе

Эколог Нагибин заявил, что Европа «перестала быть зеленой»

Страны Европы — первые на выход из Парижского соглашения, заявил эколог, лидер движения «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. По его мнению, экологическая повестка больше не является актуальной для западных соседей России, страны ЕС перестали «быть зелеными». Эксперт обратил на это внимание в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Именно Европа инициировала Парижское соглашение, в которое мы вошли в прошлом году. Европа хотела отказаться от угля как источника энергии и перейти на зеленые источники энергии, но с учетом каких-то политических амбиций вся эта зеленая повестка просто провалилась», — высказался Нагибин.

Помимо того, что европейские страны стали больше закупать угля, они также начали расконсервировать собственные угольные скважины. «Получается, что экологическая повестка уходит в никуда. Европа перестала быть зеленой. Ради того, чтобы ограничить в чем-то поставки российского газа и других углеводородов, они пытаются сейчас хвататься за любые варианты, в том числе, например, за битуминозные пески из Канады, разработка которых фактически является очень энергозатратным процессом», — отметил специалист.

Мы в этой ситуации считаем, что из Парижского соглашения, в которое входят многие страны, Европа первая на выход, потому что никакие экологические аспекты уже не соблюдаются. Сейчас самое главное выживание. Знаете, говорят, что экология — это удел богатых. Когда у тебя все хорошо, ты думаешь об экологии и об окружающей среде, а когда тебе кушать нечего и ты замерзаешь, то становится не до экологии. Поэтому, мне кажется, сейчас срабатывает этот самый принцип, когда Европе совершенно не интересно экологическая повестка, им очень важно прокормить население и подготовиться к зиме Андрей Нагибин эколог

Пока экологическая повестка уходит из европейского сознания, Россия продолжает придерживаться стандартов, подчеркнул Нагибин. «Мы думаем о выбросах и у нас не прекращается финансирование экологических национальных проектов. На те параметры, на которые мы выходили мы продолжаем выходить, а вот Европа уже отказалась от всего в угоду желания не использовать российский углеводород», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что ЕС в мае резко увеличил закупки российского угля на 80 процентов по отношению к апрелю.

Европа в мае получила 4,7 миллиона тонн угля стоимостью 1,1 миллиарда евро против 2,6 миллиона тонн на 700 миллионов евро в апреле. Почти половину объема купили Нидерланды (2,2 миллиона тонн, рост по сравнению с апрелем в четыре раза). Польша приобрела 19,2 тысячи тонн, сократив импорт на 95 процентов. До этого страна была крупным импортером российского угля.