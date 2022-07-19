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Турция заявила об ожидании поддержки от России в обеспечении безопасности

Эрдоган заявил, что Турция ожидает от РФ и Ирана поддержки в обеспечении безопасности
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Iranian Presidency/ Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ожидает поддержки в усилиях по обеспечению безопасности от России и Ирана, как от гарантов Астанинского процесса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам турецкого лидера, борьба против террористических организаций в Сирии, в том числе против Исламского государства (ИГ, террористическая организация запрещена в России) и Рабочей партии Курдистана (РПК), должна продолжаться.

«Мы приняли решение устранить в Сирии злонамеренные организации, угрожающие нашей национальной безопасности. Ожидаем от России и Ирана, как гарантов Астанинского процесса, что они выразят Турции поддержку этих усилий», — подчеркнул Эрдоган.

19 июня в Тегеране в ходе саммита астанинской «тройки» началась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран обсудят ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности.

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Марина Совина
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