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Мошенница прикинулась онкобольной ради домашнего ареста и оказалась в тюрьме

WAVY: женщина симулировала рак в надежде избежать тюремного заключения

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Жительница американского штата Калифорния прикинулась онкобольной и подделала справки о болезни раком шейки матки в надежде избежать заключения в тюрьму за растрату. Об этом сообщает WAVY.

Суд признал 38-летнюю Эшли Линн Чавес виновной в хищении более 160 тысяч долларов (9 миллионов рублей) у бывшего работодателя. Мошенница предоставила фальшивые справки о том, что у нее обнаружен рак шейки матки, и симулировала болезнь. Это позволило ей оставаться на свободе на время «лечения». По данным Адвокатской конторы Южного округа Калифорнии, судья считал, что женщина проходит необходимые медицинские процедуры.

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К августу 2021 года в поддельной записке, которую Чавес написала от лица онколога, судью попросили разрешить обвиняемой отбыть срок под домашним арестом. «Тюремное заключение может оказаться смертельным приговором для моего пациента», — говорилось в записке.

По словам федеральных чиновников, оба адвоката Чавес считали, что все документы настоящие, и предоставляли их в суд. Власти связались с указанными в письмах врачами. Хотя Эшли Линн Чавес и являлась пациентом одного из них, все специалисты отрицали написание справок.

«Обвиняемая слишком далеко зашла, чтобы избежать тюремного заключения, и сфальсифицировала медицинские документы. Утверждая, что у нее рак, она оскорбила каждого сражающегося с болезнью человека», — заявила специальный агент ФБР Стейси Мой.

Эшли Линн Чавес отправится в тюрьму на срок в три раза длиннее изначального: ей предстоит провести в тюрьме три года, а не один.

Ранее сообщалось, что житель Волгограда подделал документы и присвоил квартиру умершей одинокой пенсионерки. За незаконное завладение имуществом россиянин попал под суд.

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Ульяна Бойчевская
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