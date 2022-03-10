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Россиянин присвоил квартиру умершей пенсионерки и попал под суд

Жителя Волгограда обвинили в незаконном присвоении квартиры умершей женщины

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Житель Волгограда подделал документы и присвоил квартиру умершей одинокой женщины. За незаконное завладение имуществом россиянин попал под суд, пишет «Волгоградская правда».

По данным следствия, в 2015 году мужчина узнал о смерти одинокой пенсионерки в Красноармейском районе — в собственности у женщины была квартира. По закону такая недвижимость должна была перейти муниципалитету, однако волгоградец решил приобрести ее по фиктивному договору купли-продажи.

Как сообщили в региональной прокуратуре, позже злоумышленник избавился от квартиры и выручил от сделки около двух миллионов рублей. Сотрудники ведомства передали материалы уголовного дела в Красноармейский районный суд. Нарушителю грозит до 10 лет тюрьмы, однако сам мужчина не признает свою вину.

Ранее житель Иркутской области решил незаконно завладеть долей квартиры больного брата. Россиянин подсунул перенесшему инсульт родственнику документы об отказе от части собственности. Пострадавшему пришлось переехать в приют, где сотрудники помогают ему восстановить права на недвижимость.

Нина Ташевская
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