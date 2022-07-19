Украина пообещала потопить Черноморский флот РФ западным оружием и занять Крым

Замминистра обороны Украины пообещал потопить российский Черноморский флот и занять Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к уничтожению Черноморского флота России западным оружием, после чего намерены занять Крым. Об этом в интервью The Times заявил заместитель министра обороны страны Владимир Гаврилов.

По его словам, процесс «зачистки» Черного моря начался после того, как российские военные покинули остров Змеиный. Однако украинская армия, как утверждает офицер, до сих не решалась вступать в открытую схватку, так как не располагала необходимым вооружением.

«Украинские военные наращивали свой собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали получения оружия большей дальности от других стран, прежде чем начать штурм», — пояснил Гаврилов, пообещав «уничтожить Россию как государство».

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ планируют нанести удары по российским военным в Крыму с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он заверил, что активность Черноморского флота России серьезно возросла, и это угрожает безопасности республики.