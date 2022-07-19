На камчатском вулкане Мутновский открылся безопасный туристический маршрут

На Камчатке открыли безопасный туристический маршрут на вулкан Мутновский

На Камчатке 19 июля открылся новый безопасный туристический маршрут на вулкан Мутновский. Об этом сообщает информационное агентство «Кам 24».

В министерстве туризма Камчатского края заявили, что маршрут паспортизирован и обеспечен ограждением для безопасности туристов. Как добавили в сети природных парков «Вулканы Камчатки», сходить с новой трассы, а также спускаться в кратер вулкана категорически запрещено.

«Хотим напомнить об опасности старого маршрута на Мутновский вулкан, а также нахождения в кратере вулкана. Помимо селя, который сошел год назад, вчера произошел сход оползня, который перекрыл вход в кратер вулкана. Оползень пока остается в подвижном состоянии», — говорится в сообщении сети. Для посещения природного парка необходимо разрешение.

О разработке нового маршрута на вулкан Мутновский стало известно 5 июля. Решение об открытии нового маршрута приняли после того, как был совершен осмотр Южно-Камчатского природного парка, по итогам которого в кратере обнаружили новые обвалы.