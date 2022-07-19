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На камчатском вулкане Мутновский открылся безопасный туристический маршрут

На Камчатке открыли безопасный туристический маршрут на вулкан Мутновский

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке 19 июля открылся новый безопасный туристический маршрут на вулкан Мутновский. Об этом сообщает информационное агентство «Кам 24».

В министерстве туризма Камчатского края заявили, что маршрут паспортизирован и обеспечен ограждением для безопасности туристов. Как добавили в сети природных парков «Вулканы Камчатки», сходить с новой трассы, а также спускаться в кратер вулкана категорически запрещено.

«Хотим напомнить об опасности старого маршрута на Мутновский вулкан, а также нахождения в кратере вулкана. Помимо селя, который сошел год назад, вчера произошел сход оползня, который перекрыл вход в кратер вулкана. Оползень пока остается в подвижном состоянии», — говорится в сообщении сети. Для посещения природного парка необходимо разрешение.

О разработке нового маршрута на вулкан Мутновский стало известно 5 июля. Решение об открытии нового маршрута приняли после того, как был совершен осмотр Южно-Камчатского природного парка, по итогам которого в кратере обнаружили новые обвалы.

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Сергей Истомин
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