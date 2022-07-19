Детская шалость в торговом центре стоила россиянину сломанных ребер
Посетитель торгового центра в Новороссийске Краснодарского края неудачно скатился по перилам, пролетел три этажа вниз и сломал ребра. Видео с места опубликовал Telegram-канал Shot.
На появившихся кадрах видно, как 42-летний россиянин гуляет по ТЦ. В какой-то момент мужчина решает прокатиться по перилам лестницы. Воплотить детскую шалость ему не удается: житель Новороссийска теряет равновесие и летит вниз. Мужчина оказывается на полу, на помощь к нему подбегают продавцы и другие посетители.
Позже стало известно, что мужчину доставили в больницу со множественными травмами.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 25-летняя посетительница ТЦ упала в шахту лифта и провела там ночь. При падении девушка получила травмы. По факту случившегося проводилась прокурорская проверка.