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Детская шалость в торговом центре стоила россиянину сломанных ребер

В Новороссийске мужчина неудачно скатился по перилам в ТЦ, пролетел 3 этажа и сломал ребра

Посетитель торгового центра в Новороссийске Краснодарского края неудачно скатился по перилам, пролетел три этажа вниз и сломал ребра. Видео с места опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившихся кадрах видно, как 42-летний россиянин гуляет по ТЦ. В какой-то момент мужчина решает прокатиться по перилам лестницы. Воплотить детскую шалость ему не удается: житель Новороссийска теряет равновесие и летит вниз. Мужчина оказывается на полу, на помощь к нему подбегают продавцы и другие посетители.

Позже стало известно, что мужчину доставили в больницу со множественными травмами.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 25-летняя посетительница ТЦ упала в шахту лифта и провела там ночь. При падении девушка получила травмы. По факту случившегося проводилась прокурорская проверка.

Анна Щербакова
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