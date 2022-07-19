Самолет выкатился за взлетную полосу при посадке в российском городе

Управление на транспорте СК РФ: в Тюмени самолет выкатился за взлетную полосу при посадке

Самолет ATR72 выкатился за пределы взлетной полосы при посадке в аэропорту Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел после совершения тренировочного полета. Самолет выкатится на расстояние около 20 метров. На борту находились четыре человека.

В настоящее время ведомство проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в июле в аэропорту Лас-Вегаса столкнулись два самолета, в результате происшествия погибли четыре человека. Одномоторный самолет Piper PA-46 заходил на посадку, когда столкнулся с одномоторным лайнером Cessna 172.