Два самолета столкнулись в аэропорту Лас-Вегаса

При столкновении Piper PA-46 и Cessna 172 в аэропорту Лас-Вегаса погибло четыре человека

В аэропорту Лас-Вегаса столкнулись два самолета, в результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел 17 июля около 12 часов по местному времени. По предварительной информации Федерального управления гражданской авиации (FAA), одномоторный самолет Piper PA-46 заходил на посадку, когда столкнулся с одномоторным лайнером Cessna 172. На борту каждого воздушного судна было по два человека.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее лайнеры Metroliner и Cirrus столкнулись в небе над США прямо перед посадкой. По данным Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB), сообщений о раненых не поступало.