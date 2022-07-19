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В российском регионе медиков вынудили за свой счет ремонтировать машины скорой

В Астрахани медики заявили, что их вынуждают за свой счет ремонтировать машины скорой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Астраханские врачи пожаловались, что их вынуждают за свой счет ремонтировать автомобили скорой помощи. Об этом заявил председатель профсоюза медиков «Действие» Наиль Адельшинов, его слова приводит издание «Версия».

По словам Адельшинова, о проблеме с ремонтом автомобилей он рассказывал и ранее, однако она актуальна до сих пор. Он отметил, что врачам приходится самим менять колеса и пользоваться услугами автосервисов в случае проколов и сообщил, что его астраханские коллеги подписывали обращение к главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения медицины катастроф.

Еще одна проблема, на которую жалуются врачи Астрахани — невыносимая жара в салоне скорых из-за неработающих кондиционеров. Из-за этого страдают не только врачи, но и пациенты. «Нам пишут, что все ремонтируют. А по факту, если и чинят, то одну треть машин. Остальные — не рабочие», — подытожил профсоюзный деятель.

В мае в ответ на жалобу Адельшинова Минздрав Астраханской области сообщал, что меры будут приняты. «В этом году закупка автошин будет проводиться, на это выделено финансирование. В апреле закупка не состоялась по вине поставщиков, так как ими не были соблюдены нормы законодательства РФ», — заявили в Минздраве.

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Валерий Розенберг
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