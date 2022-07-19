Британская IT-компания нашла особый подход к России

Softline разделит компанию надвое ради сохранения российского бизнеса

Британская IT-компания с российскими корнями Softline нашла особый подход к России, который позволит ей остаться на местном рынке в условиях санкций, пишет «Коммерсантъ».

Softline приняла решение разделить глобальный бизнес на две компании: Softline Global, которая продолжит работу на рынках по всему миру, и «Softline Россия». Решение должно быть одобрено общим собранием акционеров, однако компания уже начала процесс разделения и выбрала для этого нескольких консультантов.

Ожидается, что руководство нынешнего российского филиала во главе с исполнительным директором Владимиром Фроловым возглавит «Softline Россия». При этом финансовый директор глобального Softline Holdings Артем Тараканов также перейдет в новое российское подразделение.

Ожидается, что компания сможет сохранить листинг (обращение ценных бумаг) акций на Лондонской бирже и депозитарных расписок (бумаги, удостоверяющие права владельца на иностранные акции) на Московской бирже.

Softline была основана в 1993 году в Москве и поначалу занималась поставками научного программного обеспечения. В дальнейшем компания расширила профиль, добавив программное обеспечение для широкого круга предприятий, вышла на рынки 55 стран и перенесла штаб-квартиру в Великобританию.

