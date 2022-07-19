Раскрыты включенные в новый санкционный список ЕС лица

В новый санкционный список ЕС включены родственники попавших под санкции предпринимателей

В новый санкционный список Европейского союза (ЕС) будут включены родственники уже попавших под санкции российских предпринимателей. Такие данные раскрывает EUobserver.

По информации издания, в черный список Евросоюза могут войти 47 физических и восемь юридических лиц. Также планируется ввести запрет на импорт российского золота.

Уточняется, что под санкции могут попасть всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и его президент Александр Залдостанов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Ранее 18 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран-участниц ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России, новые рестрикции не содержат дополнительных запретов на поставки российских энергоносителей.