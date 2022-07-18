В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что в ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Главы МИД стран-участниц Евросоюза (ЕС) согласовали седьмой пакет санкций против России, новые рестрикции не содержат дополнительных запретов на поставки российских энергоносителей. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает венгерский новостной портал Index.

Министр осудил введение новых рестрикций в социальных сетях, и призвал содействовать делу мира вместо усугубления энергетического кризиса в Европе. «Ситуация из-за войны [на Украине] становится все хуже, но Брюссель занят новым пакетом санкций вместо мирных переговоров», — заявил Сийярто.