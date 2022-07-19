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Власти Херсонской области призвали Киев забыть о регионе

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Киеву стоит забыть о регионе

Фото: РИА Новости

Заместитель главы администрации Херсонской области Стремоусов заявил, что Киеву следует забыть о контроле над регионом и оставить свои фантазии насчет его возвращения в состав Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, все это невозможно», — пояснил он.

Стремоусов отметил, что область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.

«Уже тысячи людей получили российские паспорта. Процесс идет», — заключил представитель запорожской администрации.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что предполагаемые сроки проведения референдума о вхождении региона в состав России — первая половина сентября. Он отметил, что население Запорожской области требует провести референдум как можно быстрее. «Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», — добавил Балицкий.

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