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Модель раскрыла главный минус популярного купальника из скотча

Модель Ривера пожаловалась, что купальник из скотча наклеивали на ее тело 12 часов

Фото: Arun Nevader / Getty Images

Американская модель и блогерша Шанель Ривера раскрыла главный минус купальника из скотча. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что манекенщица приняла участие в показе популярного бренда Black Tape Project, который состоялся в рамках Miami Swim Week во Флориде. Знаменитость прошлась по подиуму с аппликацией из черной изоленты, выполненной в виде плавательного костюма.

В описании к посту Ривера пожаловалась, что стилисты наклеивали скотч на ее голое тело около 12 часов. «12 часов работы ради 30-секундного дефиле. Я горжусь тем, что представляю такое искусство», — написала участница шоу, поделившись кадром с прошедшего мероприятия.

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В июле 2018 года бренд Black Tape Projec впервые представил летнюю коллекцию купальников из разноцветного скотча на показе Miami Swim Week. Девушки вышли на подиум с наклеенными на голое тело аппликациями в виде разных моделей бикини. На некоторых из них были закрытые купальники из плотной черной изоленты, на других — из полупрозрачной клейкой ленты ярких оттенков.

Художник Джоэль Альварес запустил проект Black Tape Project в 2018 году. Бренд, специализирующийся на альтернативной моде, быстро обрел известность в соцсетях.

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Майя Пономаренко
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