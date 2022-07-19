В США создадут отчет о взаимодействии с китайскими военными

CNN: генерал Милли распорядился создать отчет о военном взаимодействии США и Китая

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли распорядился создать всесторонний отчет о военном взаимодействии между американскими и китайскими вооруженными силами за последние пять лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех чиновников министерства обороны.

По их данным, Пентагон проведет анализ с целью получения полного представления о взаимодействиях ВС двух стран, особенно тех, которые могут быть «небезопасными» или «непрофессиональными». Телеканал отмечает, что китайские корабли и авиация, например, иногда действуют «слишком близко» к важным американским объектам.

«Китай находится на подъеме в экономическом и военном отношении уже более десяти лет. Он стал более смелым в Тихом океане», — заявил Милли. Собеседники вещателя подчеркнули, что Милли намерен держать в поле зрения любые изменения в военной активности Китая, а также иметь полное понимание в вопросе военных возможностей и намерений КНР.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пригрозил Китаю последствиями за помощь России. Он отметил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление Москве вооружений дорого обойдутся китайской стороне. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день Вашингтон не видит, чтобы Пекин был вовлечен «в каком-либо систематическом обходе» антироссийских санкций.