США пригрозили Китаю последствиями за обход антироссийских санкций

Госдепартамент США пригрозил Китаю последствиями за обход антироссийских санкций

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пригрозил Китаю последствиями за помощь России. Об этом пишет ТАСС.

Прайс отметил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление Москве вооружений дорого обойдутся китайской стороне. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день Соединенные Штаты не видят, чтобы КНР была вовлечена «в каком-либо систематическом обходе» антироссийских санкций или предоставлении продукции военного назначения Москве.

Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся Нед Прайс Глава пресс-службы Госдепартамента

Отношения России и Китая

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил, что концу 2022 года товарооборот между Россией и Китаем может достигнуть 200 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что по итогам 2021 года товарооборот вырос на треть — до рекордных 140 миллиардов долларов, в этом году ждут роста на 30-35 процентов.

По словам Моргулова, китайские партнеры готовы наращивать обороты, несмотря на логистические сложности.

Мы приветствуем такой подход и убеждены, что в конечном счете двусторонние практические связи только выиграют от нынешних изменений Игорь Моргулов Заместитель министра иностранных дел России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в текущих обстоятельствах отношения Москвы с Пекина станут развиваться еще быстрее.

Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири Сергей Лавров Министр иностранных дел России

В китайском Министерстве иностранных дел указывали, что отношения двух стран не подвержены внешнему влиянию, обладают значительной внутренней движущей силой и самостоятельной ценностью.

Китай и Россия друг для друга являются крупнейшими соседями, а также наиболее важными близкими соседними государствами и всеобъемлющими стратегическими партнерами, китайско-российские отношения выдержали новые испытания, связанные с меняющейся международной обстановкой, и всегда движутся в правильном направлении Ван Вэньбинь Официальный представитель МИД КНР

Мнение КНР о санкциях

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин считает необоснованными призывы западных стран соблюдать антироссийские санкции.

По его словам, Китай стремится решить свои проблемы, занимая независимую позицию. Он добавил, что Пекин против «односторонних санкций, которые не учитывают международное право и роль ООН». Также Лицзянь отметил, что подобные меры западных государств не способны разрешить конфликт между Москвой и Киевом.

Официальный представитель МИД заявил, что Китай ожидает от стран G7 политических шагов, которые смогут урегулировать кризис на Украине. Он также предостерег Запад от ущемления национальных интересов КНР.

По словам зампостпреда Китая при ООН Дая Бина, санкции против России не принесут мир на Украину, ограничительные меры повлекут глобальные кризисы в энергетике, финансовой сфере, а также в мировой продовольственной безопасности.

Санкции не принесут мира, а только усилят рост цен, запустят продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру. И дети всего мира будут страдать от последствий санкций Дай Бин Зампостпреда Китая при ООН

Дай Бин также призвал стороны приложить совместные усилия для прекращения огня в зоне боевых действий.

Недовольство США

В марте президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы главы государств обсудили специальную операцию России на Украине. Американский лидер предупредил коллегу о последствиях, которые ждут Китай в случае поддержки России.

Бывший официальный представитель Белого дома Джен Псаки добавила, что США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Она подчеркнула, что американская сторона сохраняет обеспокоенность по поводу возможной материальной поддержки спецоперации на Украине и будет следить за дальнейшими шагами КНР.

У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов Джен Псаки Бывший официальный представитель Белого дома

Также в апреле помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх сообщил, что Белый дом увидел признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженных сил России.

По мнению Вашингтона, поддержка оказывается как прямым, так и косвенным образом. При этом Сингх признал, что корпорации и банки Китая ведут себя более осторожно и не допускают прямого обхода западных санкций российскими компаниями.