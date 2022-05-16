Китай назвал необоснованными призывы к соблюдению санкций против России

МИД Китая назвал необоснованными призывы к Пекину соблюдать антироссийские санкции

Пекин считает необоснованными призывы западных стран соблюдать антироссийские санкции. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, пишет ТАСС.

По словам дипломата, Китай стремится решить свои проблемы, занимая независимую позицию. Он также заявил, что Пекин против «односторонних санкций, которые не учитывают международное право и роль ООН». Также Лицзянь заявил, что подобные меры Запада не способны разрешить конфликт между Россией и Украиной.

При этом официальный представитель МИД заявил, что Китай ожидает от стран G7 политических шагов, которые смогут урегулировать кризис на Украине. Он также предостерег Запад от ущемления национальных интересов Китая.

Ранее государства «Большой семерки» заявили, что поддерживают расширенные усилия, направленные на активный диалог с Китаем по вопросам контроля над вооружением. В совместном заявлении также декларируется намерение усилить контроль над нераспространением материалов, технологий и исследований, которые могут быть использованы для разработки оружия массового уничтожения и средств его доставки.