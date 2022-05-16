Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай назвал необоснованными призывы к соблюдению санкций против России

МИД Китая назвал необоснованными призывы к Пекину соблюдать антироссийские санкции

Фото: Max12Max / Wikipedia

Пекин считает необоснованными призывы западных стран соблюдать антироссийские санкции. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, пишет ТАСС.

По словам дипломата, Китай стремится решить свои проблемы, занимая независимую позицию. Он также заявил, что Пекин против «односторонних санкций, которые не учитывают международное право и роль ООН». Также Лицзянь заявил, что подобные меры Запада не способны разрешить конфликт между Россией и Украиной.

При этом официальный представитель МИД заявил, что Китай ожидает от стран G7 политических шагов, которые смогут урегулировать кризис на Украине. Он также предостерег Запад от ущемления национальных интересов Китая.

Ранее государства «Большой семерки» заявили, что поддерживают расширенные усилия, направленные на активный диалог с Китаем по вопросам контроля над вооружением. В совместном заявлении также декларируется намерение усилить контроль над нераспространением материалов, технологий и исследований, которые могут быть использованы для разработки оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Европе пообещали рекордный рост цен
Россиянам впервые покажут придуманный нейросетью сериал
Пленный боец ВСУ пожаловался на дедовщину инструкторов НАТО
Европа допустила замену российского газа сырьем из Израиля
В российском городе решили продать жилье с «респектабельными соседями»
Названы самые популярные у россиян зарубежные направления для летнего отдыха
В Литве призвали прекратить транзит российских газа и нефти через Украину
Незнакомцы голыми руками остановили машину с потерявшей сознание водительницей
Рябков оценил возможность России стать прямой угрозой НАТО
Жителям Москвы и области пообещали дожди и заморозки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.