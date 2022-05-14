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Страны G7 выступили за активный диалог с Китаем по контролю над вооружениями

Страны G7 выступили за активный диалог с Китаем по вопросам контроля над вооружениями

Фото: Shutterstock

Государства «Большой семерки» (G7) заявили о более широких усилиях, направленных на активный диалог с Китаем по вопросам контроля над вооружениями. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Германии.

«Мы приветствуем усилия ядерных держав G7 по продвижению эффективных мер, которые имеют решающее значение для прогресса в области разоружения в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, и подчеркиваем, что все государства, обладающие ядерным оружием, обязаны позитивно и добросовестно участвовать в этом отношении», — говорится в документе.

В совместном заявлении также декларируется намерение усилить контроль над нераспространением материалов, технологий и исследований, которые могут быть использованы для разработки оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны «Большой семерки» отказались признавать изменения границ Украины. Главы МИД G7 подчеркнули, что готовы принять новые ограничения против России, ее представителей и институтов, а также призвали Китай не помогать России в обходе санкций. Кроме того, отмечается, что ситуация на Украине ухудшила перспективы развития глобальной экономики.

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Игорь Дмитров
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