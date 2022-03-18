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США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России

Представитель Белого дома Псаки не исключила введения санкций против КНР за поддержку РФ
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Globallookpress.com

США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Их введение против Пекина не исключила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь американской администрации отметила, что Вашингтон сохраняет обеспокоенность по поводу возможной материальной поддержки спецоперации на Украине и будет следить за дальнейшими шагами КНР. Она добавила, что президент США Джо Байден ясно сигнализировал китайскому коллеге Си Цзиньпину о возможных последствиях подобного решения.

«У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов», — подчеркнула Псаки.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы главы государств обсудили специальную операцию России на Украине. Американский лидер предупредил коллегу о последствиях, которые ждут Китай в случае поддержки России.

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Марина Совина
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