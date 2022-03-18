Представитель Белого дома Псаки не исключила введения санкций против КНР за поддержку РФ

США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Их введение против Пекина не исключила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь американской администрации отметила, что Вашингтон сохраняет обеспокоенность по поводу возможной материальной поддержки спецоперации на Украине и будет следить за дальнейшими шагами КНР. Она добавила, что президент США Джо Байден ясно сигнализировал китайскому коллеге Си Цзиньпину о возможных последствиях подобного решения.

«У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов», — подчеркнула Псаки.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы главы государств обсудили специальную операцию России на Украине. Американский лидер предупредил коллегу о последствиях, которые ждут Китай в случае поддержки России.

