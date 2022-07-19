Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Чехия призвала Евросоюз пересмотреть соглашения с Россией по визам

Глава МИД Чехии Липавский призвал Евросоюз пересмотреть соглашения с Россией по визам

Фото: Radek Kozák / Unsplash

Министр иностранных дел (МИД) Чехии Ян Липавский призвал Европейский союз (ЕС) выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть ныне действующие соглашения, в частности, в вопросе виз. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отношения между Европой и Россией течение ближайших десяти лет будут «весьма обостренными». «Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например в вопросе виз», — заявил глава ведомства.

Липавский отметил, что прежний диалог ЕС с Россией провалился. Он подчеркнул, что новой долгосрочной стратегии в отношении Москвы будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран Евросоюза в августе в Праге.

Отношения между сторонами резко ухудшились после начала спецоперации России на Украине. Президент страны Владимир Путин объявил о своем решении 24 февраля. После этого ряд стран выступили с жесткой критикой в адрес Москвы и ввели против нее сразу несколько пакетов санкций, в том числе ограничивающих поставки энергоресурсов.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили Китаю последствиями за обход антироссийских санкций
Россиян предупредили о прослушке и слежке домашним телевизором
Икону «Троица» вернули в Третьяковку после отправки в лавру
Раскрыта мошенническая схема отъема денег у водителей на пешеходных переходах
Посол России заявила об очереди для переговоров с Лавровым на встрече G20
В Херсонской области заявили об усилении системы ПВО
Британец бросил жену ради беженки из Украины и разорился
Пушков обвинил США в двойных стандартах
Чехия призвала Евросоюз пересмотреть соглашения с Россией по визам
Инфляцию назвали неизбежной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.