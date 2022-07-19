Дженнифер Лопес вышла замуж в старом платье

Певица Дженнифер Лопес призналась, что хранила свое свадебное платье «много лет»

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес призналась, что вышла замуж за голливудского актера Бена Аффлека в старой одежде. Слова звезды приводит издание PageSix.

Знаменитость рассказала, что предстала перед гостями на торжестве в двух нарядах. Один из них — белое платье бренда Alexander McQueen без рукавов из фактурного жаккарда с цветочным рисунком, которое артистка приобрела задолго до праздничного события. «Это платье хранилось у меня много лет. Я берегла его, берегла... А теперь надела на свою свадьбу», — отметила Лопес.

При этом в качестве второго образа она выбрала кружевное корсетное платье марки Zuhair Murad с длинными рукавами и шлейфом. В то же время отмечается, что Аффлек появился на церемонии в белом смокинге.

Ранее в июле сообщалось, что Лопес после вступления в брак взяла фамилию мужа. Согласно документам, теперь она именуется Дженнифер Аффлек. Свадьба пары прошла в округе Кларк, штат Невада, 16 июля.

Лопес объявила о помолвке с Аффлеком в апреле 2022 года. Пара рассталась почти 20 лет назад, однако в прошлом году чувства певицы и актера вспыхнули вновь. Стоимость подаренного актером кольца с зеленым бриллиантом составила сотни миллионов рублей.