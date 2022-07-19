ЛНР сообщила о планах ВСУ контратаковать под Попасной

Народная милиция ЛНР сообщила о планах ВСУ начать контратаку под Попасной

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует начать контрнаступление на Попаснянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки, пишет ТАСС.

По словам офицера, для контратаки на этом участке фронта украинские военные планируют задействовать иностранный легион. Все меры защиты на направлении Попасной, как утверждает представитель Луганска, уже приняты.

«Сразу хочу отметить, что мы в курсе замысла украинского командования, мы подготовили специально для них некие сюрпризы», — сказал Марочко.

При этом он предположил, что после обнародования планов Киева тот может отказаться от этой затеи. «Хотя не исключаем, что в рамках хотя бы пятиминутной "перемоги" могут показать кадры наступления и захвата передовых позиций Народной милиции ЛНР», — пояснил офицер.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ, понесшие потери в Донбассе, сейчас массово доукомплектуются неопытными призывниками из других областей. Вчерашние гражданские массово прибывают на фронт в район Артемовска (Бахмута). Именно в этом населенном пункте украинские части сейчас восполняют потери.