В ЛНР рассказали о массовом прибытии украинских новобранцев на фронт

Подполковник ЛНР рассказал о массовом прибытии украинских новобранцев в Донбасс

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), понесшие сильнейшие потери в Донбассе, сейчас массово доукомплектуются неопытными призывниками из других областей. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По словам офицера, вчерашние гражданские массово прибывают на фронт в район Артемовска (Бахмута). Именно в этом населенному пункте украинские части сейчас восполняют потери.

«Основная часть пополнения идет с западной Украины, за счет мобилизованных мирных граждан», — заявил Марочко.

Ранее в ЛНР уточнили сведения о боях за Северск. Город был взят под оперативный, а не полный контроль Народной милиции, как сообщалось ранее. Бои в населенному пункте продолжаются до сих пор.