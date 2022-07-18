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МВД ЛНР уточнило ситуацию со взятием Северска

МВД ЛНР сообщило о взятии под контроль Северска и боях в окрестностях города

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что город Северск был взят под оперативный контроль союзных сил. В настоящее время, по его словам, ведутся бои в окрестностях города, передает ТАСС.

Киселев также сообщил о том, что со стороны Краматорска украинская армия ведет интенсивный артиллерийский обстрел Северска.

18 июля Народная милиция ЛНР сообщила о взятии Северска и установлении над ним контроля союзных войск. Позже ситуацию в городе уточнил военный корреспондент Александр Коц: по его словам, бои на подступах к Северску продолжаются, группировка «Отважных» ведет наступление с востока и юго-востока.

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Алевтина Запольская
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