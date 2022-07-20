Госдеп прокомментировал возможный переход частей Украины в состав России

Госдеп заявил, что США не оставили бы без ответа переход частей Украины в состав России

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс прокомментировал возможный переход частей Украины в состав России в результате спецоперации. Его слова передает ТАСС.

«Мы ясно сигнализировали о том, что аннексия силой стала бы серьезным нарушением Устава ООН. Мы не позволили бы этому пройти беспрепятственно, не оставили бы это без наказания», — заявил Прайс. По его словам, Вашингтон продолжит «стоять с Украиной» и поддерживать ее суверенитет, независимость и территориальную целостность.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин высказалсяо том, что слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о расширении географических задач специальной военной операции на Украине не удивили Вашингтон и его союзников. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Россия закладывает основу для аннексии украинской территории.