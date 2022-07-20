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Российский фермер нашел схрон с ружьями в расщелине на берегу реки

В Бурятии перегонявший скот фермер нашел мешок с ружьями в расщелине на берегу реки

Фото: Росгвардия Бурятии

Российский фермер обнаружил схрон с оружием в каменистой расщелине на берегу реки Джида. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

Отмечается, что весной 2022 года мужчина перегонял скот и заметил мешок, в котором находились два ружья и предмет, похожий на ствол. После этого россиянин отнес находку в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Во время баллистической экспертизы выяснилось, что найденное оружие — карабин с нарезным стволом калибра 7,62 миллиметра, изготовленный кустарным способом, винтовка «ТОЗ-17» калибра 5,6 миллиметра и нарезной оружейный ствол калибра 7,62 миллиметра.

B результате пocлe проверки фермер пoлyчил вoзнaгpaждeниe в 16 тыcяч pyблeй.

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Елизавета Новикова
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