Российский фермер нашел схрон с ружьями в расщелине на берегу реки

В Бурятии перегонявший скот фермер нашел мешок с ружьями в расщелине на берегу реки

Российский фермер обнаружил схрон с оружием в каменистой расщелине на берегу реки Джида. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

Отмечается, что весной 2022 года мужчина перегонял скот и заметил мешок, в котором находились два ружья и предмет, похожий на ствол. После этого россиянин отнес находку в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Во время баллистической экспертизы выяснилось, что найденное оружие — карабин с нарезным стволом калибра 7,62 миллиметра, изготовленный кустарным способом, винтовка «ТОЗ-17» калибра 5,6 миллиметра и нарезной оружейный ствол калибра 7,62 миллиметра.

B результате пocлe проверки фермер пoлyчил вoзнaгpaждeниe в 16 тыcяч pyблeй.